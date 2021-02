Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητές στα Προπύλαια για τις χθεσινές συλλήψεις φοιτητών στο ΑΠΘ.

Οι 31 συλληφθέντες, στην πλειονότητά τους φοιτητές, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απόπειρα σωματικής βλάβης, απείθεια, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων (αντίσταση), όπως επίσης για παράβαση του νόμου περί όπλων διότι κάποιοι κρατούσαν αντικείμενα, όπως κοντάρια κ.ά.

Μάλιστα, σε καθένα βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κοροναϊού.

«Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες. Κάτω ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Έξω από τις σχολές η αστυνομία» είναι το κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων.

Athens, #Greece: Students protest the government’s new education law and university police, following yesterday’s police violence in Thessaloniki. https://t.co/ddkyuAC1wI pic.twitter.com/EjvsGW9aRH

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) February 23, 2021