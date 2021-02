Ο πρωταγωνιστής της σειράς Peaky Blinders, Κίλιαν Μέρφι εθεάθη να επιστρέφει στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς για πρώτη φορά, αφού η παραγωγή καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Ο Κίλιαν Μέρφι που υποδύεται τον κύριο χαρακτήρα, τον Τόμας Σέλμπι στη δραματική σειρά του BBC, εμφανίστηκε στο λιμάνι του Πόρτσοϊ στο Αμπερντινσάιρ, στη Σκωτία.

Ο Κίλιαν Μέρφι αισθανόταν αναμφίβολα το κρύο, καθώς άρχισε να περιηγείται στη Σκωτία με καπέλο, κοστούμι, γάντια και παλτό.

Τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου φορούσαν μάσκες προσώπου και το BBC ανακοίνωσε ότι η παραγωγή τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό.

