Ελλάδα

Συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας - Κύπρου - ΗΠΑ στη Σούδα [Εικόνες]

Η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και συμπεριέλαβε αμφίβιες επιχειρήσεις πλησίον ακτής [Over the Beach (OTB) MAROPS] και νηοψίες (Visit, Board, Search and Seizure-VBSS)