Τελικά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ απολογήθηκε μέσω των social media για όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το πειθαρχικό του παράπτωμα και επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΤΣΣΚΑ.

Η «ομάδα του Στρατού» ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Τζέιμς, με την εξής ανακοίνωση:

«Ο Μάικ Τζέιμς επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεχίζει να παίζει για την ΤΣΣΚΑ. Αύριο θα συμμετάσχει στην προπόνηση και θα ακολουθήσει την αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ζιελόνα Γκόρα για τη VTB League».

Η σχετική ανάρτηση της ΤΣΣΚΑ:

Mike James is back on the team ✊🏻

Guard @TheNatural_05 will continue playing for our team. Tomorrow James will take part in practice, he may travel with the Army Team to the VTB League away game against Zielona Gora.

More: https://t.co/7ovs532YSF pic.twitter.com/kgna2rRnkq

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 30, 2021