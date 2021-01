Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει το lockdown «ακορντεόν» με την κυβέρνηση να παίρνει πίσω -σε κάποιες περιοχές- τα μέτρα που είχε εξαγγείλει τις προηγούμενες εβδομάδες για καταστήματα και σχολεία, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων και υπό τον φόβο για ένα τρίτο ακόμα πιο σφοδρό κύμα του φονικού ιού.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως ο υγειονομικός χάρτης επιστρέφει και πως η Ελλάδα χωρίζεται σε δυο περιοχές: Τις «κίτρινες», στις οποίες συνεχίζει να ισχύει ότι ίσχυε έως χθες και τις «κόκκινες» στις οποίες διάφοροι τομείς κάνουν ένα και ίσως… δυο βήματα πίσω.

Για παράδειγμα, στις «κόκκινες» περιοχές, ανάμεσα σε αυτές και η Αττική, τα μαγαζιά θα λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του click away και του click inside, ενώ όσον αφορά στο άνοιγμα των σχολείων, θα ανοίξουν μόνο τα Γυμνάσια, ενώ τα Λύκεια θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση.

Οι αποφάσεις αυτές έχει προκαλέσει αναβρασμό στην αγορά των «κόκκινων» περιοχών, αφού η αύξηση των κρουσμάτων στην περιφέρεια πιθανότατα θα καταστήσει επιτακτική την εκ νέου επιβολή σκληρότερων μέτρων, σε μια περίοδο που το λιανεμπόριο φαίνεται -παρά την έναρξη των εκπτώσεων- να μην βλέπει σημαντική ενίσχυση στα έσοδα.

Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, ο οποίος υπογράμμισε πως «τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις κόκκινες περιοχές».

Σε δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση των μέτρων που αφορούν στην αγορά, ο κ. Καφούνης υπογραμμίζει ότι το εμπόριο διεκδικεί την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Με την μάχη που δώσαμε, αποφύγαμε το καταστροφικό τρίτο lock down που προσπαθούσαν να μας επιβάλουν ειδικοί και μη και θα οδηγούσε σε οριστικό λουκέτο τις μισές επιχειρήσεις. Αποδείξαμε ότι το δίλημμα δεν είναι λιανεμπόριο ή δημόσια υγεία αλλά κλειστό λιανεμπόριο και όλοι οι υπόλοιποι τομείς ανεξέλεγκτοι και κρατήσαμε τις αγορές σε όλη την χωρά ανοικτές. Τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις «κόκκινες» περιοχές.

Ως ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, θα παραμείνουμε ισότιμα στο τραπέζι των προτάσεων, διεκδικώντας την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα και βέβαια, την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων που καταγράφουν τεράστιες απώλειες με ουσιαστική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, διατήρηση της επιδότησης ενοικίων, χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρούς, επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό και βέβαια θαρραλέα ρύθμιση και κούρεμα του τεράστιου χρέους που έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί».