Ενδιαφέρον για την περίπτωση του γκαρντ της Γαλατασαράι, Νταρίλ Μέισον, φαίνεται πως υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, τονίζει πως η Ένωση από τις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον 25χρονο, μαζί με τη Μονακό.

Ο Μέισον αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την τουρκική ομάδα και θα ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτός μπορεί να είναι οι κιτρινόμαυροι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από πολλούς τραυματισμούς και ψάχνονται για ενίσχυση.

Ο εν λόγω παίκτης έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις στο Basketball Champions League καταγράφοντας 19,5 πόντους με 55% στα τρίποντα, 3,7 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ έχει περάσει από το ΝΒΑ με τις φανέλες των Μάβερικς και Χιτ.

Hearing Monaco and AEK might be among the teams interested in Daryl Macon. https://t.co/bsJ9cdbgOX

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 27, 2021