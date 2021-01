Culture Live

Σερζ Τανκιάν: Η φωνή των System of a Down είναι η φωνή της Αρμενίας

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Truth To Power» για τον αρχηγό των System Of A Down, Σερζ Τανκιάν, το οποίο εξετάζει τον ρόλο του τραγουδιστή στην αρμενική επανάσταση, καθώς και την ιστορία στον πολιτικό ακτιβισμό