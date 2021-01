Επιπλέον 1.564 θανάτους κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο η Βρετανία, αριθμός – ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών από τον νέο κοροναϊό να ανέρχεται πλέον σε 84.767, ενώ ξεπέρασαν τις 100.000 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περισσότεροι από έναν από τους δέκα θανάτους έχουν ανακοινωθεί από τις αρχές του 2021.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τώρα ένα από τα χειρότερα ποσοστά θνησιμότητας Covid στον κόσμο, που αντιστοιχεί σε 151 ανά 100.000 άτομα, μπροστά από τις ΗΠΑ, την Ισπανία και το Μεξικό όπου υπήρξαν 116, 113 και 108 θάνατοι ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα.

Αν και ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα κατέγραψε πτώση από το υψηλό των 68.053, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα μέτρα καραντίνας αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα.

Εντούτοις, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι νοσηλεύονται περίπου 32.000 ασθενείς Covid-19 στα νοσοκομεία, περίπου 70% περισσότεροι σε σύγκριση με την κορύφωση του πρώτου κύματος, τον περασμένο Απρίλιο.

«Οι υγειονομικοί δίνουν αυτή τη στιγμή πολύ, πολύ σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο αυτήν την πανδημία έπειτα από μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εργάζονται στο μέγιστο και νομίζω πως η καταπόνηση είναι κολοσσιαία» είπε ενώπιον των βουλευτών.

Παράλληλα, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση προς τους πολίτες, λέγοντας πως «υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το σύστημα υγείας NHS να ξεμείνει από κρεβάτια ΜΕΘ».

«Δεν μπορώ να προβλέψω πότε οι ΜΕΘ θα φτάσουν στα όριά τους, ωστόσο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό» συνέχισε. Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη τήρησης των μέτρων που επιτάσσει το γενικό lockdown, το οποίο έχει επιβληθεί στη Βρετανία.

https://youtu.be/JGur0o3t1E4

Σύμφωνα με τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο της χώρας, ένας στους 50 Άγγλους έχει μολυνθεί από κοροναϊό, λέγοντας ότι το σύστημα υγείας γνωρίζει τη χειρότερη πίεση στη σύγχρονη ιστορία.

PM says lockdown ‘starting to show signs of some effect’ – but doesn’t rule out tougher action https://t.co/TF08HffKFq

— Sky News (@SkyNews) January 13, 2021