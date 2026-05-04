Τρίτη 05 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04 Μαΐου 2026, 22:36

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ να κάνει τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον «λαβωμένο» Γκάσμαν, αλλά για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη, είτε το Σάββατο (9/5) στο «Παλατάκι», είτε σε 5ο ματς στο Μετς για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημα της Ιστορίας του και δεύτερο σερί.

Σε ένα ματς διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» μετά το 1-2 του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και την κρίσιμη ώρα, πήρε πολλά πράγματα απ’ τον Κασαμπαλή, αλλά και τον Γιάντσουκ για να «γυρίσει» το παιχνίδι και να πάρει εντέλει τη νίκη… MVP για τους νικητές ο Ντμίτρο Γιάντσουκ που έκανε τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον «λαβωμένο» Γκάσμαν, αλλά και για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά,

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες έδειξαν από πολύ νωρίς πως θα προσέφεραν ένα τεράστιο κι αμφίρροπο ντέρμπι. Με σερί ανατροπές και μάχη πόντο με τον πόντο, οι «πράσινοι» και οι «μελανόλευκοι» έφτασαν ως το 13-13, πριν ακολουθήσει το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο πόντους (15-13) χάρις σε μπλοκ του Γιάντσουκ.
Ένα νέο μπλοκ του Γκάσμαν έφερε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στο +3 (17-14), ενώ ο άσος του Γιάντσουκ έκανε το 19-15. Ο ΠΑΟΚ «επέστρεψε» με ένα μικρό 2-0 από άσσο του Ερνάντες, όμως το μπλοκ του Νίλσεν έφερε τους γηπεδούχους στο 23-19, για να «κλείσει» το σετ στο 25-23 με το λάθος του Κόλεβ ο οποίος βρήκε φιλέ.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η «μάχη» των δύο ομάδων και στο δεύτερο σετ με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα επί μέρους 1-4 μετά το 14-15 και να ξεφεύγει με 15-19. Οι σερί πόντοι του Πρωτοψάλτη από επίθεση και μπλοκ έφεραν ένα «πράσινο» 5-0 και το προσπέρασμα με 20-19, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχραιμία στο κλείσιμο το σετ, βρήκε πόντους απ’ τον Τζέντρικ και πήρε το σετ με 21-25.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να έχει πολύ πιο πειστική εικόνα και στο τρίτο σετ, όπου προηγήθηκε γρήγορα με 2-5. Οι «πράσινοι» εκτός της μέτριας εικόνας του Νίλσεν -ο οποίος βρέθηκε με σε πολύ μέτριο απόγευμα- «έχασαν» και τον Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος αισθάνθηκε ξανά μυϊκές ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα, στερώντας απ’ τον Παναθηναϊκό ένα απ’ τα βασικά επιθετικά «όπλα» του. Παρά τη «ζημιά» με τον Αμερικανό, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και προσπέρασε με 8-6 χάρις στα μπλοκ των Γιάντσουκ και Βουλκίδη, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με τον Έρνάντες να «χτυπάει» από… παντού, αλλά κι ο Κόλεβ, έφεραν ξανά μπροστά την ομάδα τους με 17-20, για να «τελειώσει» το σετ ο Κοκκινάκης με επίθεση για το 25-22.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε πείσμα, γνωρίζοντας πως δεν είχε πλέον περιθώρια για να «μείνει» στο παιχνίδι. Ξεκίνησε με 3-0 χάρις στον Νίλσεν και τον άσσο του Βουλκίδη και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με ένα δικό του επί μέρους 5-1, προσπέρασε με 5-4, οι «πράσινοι» έφεραν ξανά το σετ στον απόλυτο έλεγχό τους. Πήραν προβάδισμα με 16-10 και 18-11 και «τελείωσε» το σετ με 25-18 οδηγώντας τον αγώνα με τάι-μπρέικ, χάρις σε μία επίθεση του εξαιρετικού Γιάντσουκ.

Στο τάι-μπρέικ το ματς πήρε… φωτιά. Με εκατέρωθεν εναλλαγές του προβαδίσματος, μέχρι το 2-4 του ΠΑΟΚ από άουτ εκτέλεση σε επίθεση του Νίλσεν.
Ο πόντος του Τόρες έφερε τον ΠΑΟΚ στο 3-6, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσει που έψαχνε απ’ τον Σταύρο Κασαμπαλή, ο οποίος με ένα τρομερό σερί απ’ το σερβίς (και δύο άσσους) έφερε τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με 10-7. Ο δικέφαλος του Βορρά «απάντησε» με ένα 3-0 σερί, όμως ο Γιάντσουκ και το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσαν ξανά το +2 στο «τριφύλλι» (12-10). Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ξανά σε 13-13 με το τρομερό μπλοκ του Ερνάντες, όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και η τρομερή κίνηση του Σπίριτο που νίκησε τον Κόλεβ στο φιλέ, «έγραψαν» το 16-14 για τον Παναθηναϊκό, που έκανε το 2-1 στη σειρά.

Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-22
2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 21-25
3ο σετ: 8-6, 16-15, 19-21, 22-25
4ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-18
5ο σετ: 3-5, 10-7, 12-10, 16-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 41 επιθέσεις (38% αποτελεσματικότητα), 19 μπλοκ και37 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 42 επιθέσεις (35% αποτελεσματικότητα), 15 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) σε 137′

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 23 (13/30 επ., 7 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 12% άριστες), Νίλσεν 12 (8/35 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/5 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σπίριτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (11/30 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 1 (1/3 επ.).

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. – 23% άριστες), Τόρες 11 (5/24 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Κόλεφ 8 (4/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 20 (16/42 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 48% υπ. – 19% άριστες), Παπανικολάου, Καρασαββίδης, Μούχλιας 2 (2/6 επ., 80% υπ. – 40% άριστες).

Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα, εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο σε ένα παιχνίδι είναι η επίθεση. Φτάναμε στο σκορ, ακόμα και στις παρατάσεις, κάνοντας τα πάντα εκτός από το να τελειώσουμε τις φάσεις επιθετικά. Γι’ αυτό ήταν ο εκνευρισμός μου. Ζητούσα από τους παίκτες μου πιο καθαρές γωνίες και κατευθύνσεις. Παλεύουμε κάθε πόντο, δεν αισθανόμαστε τίποτα άλλο. Ο μοναδικός μας σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια έχει σπάσει κοντέρ, έχει πάρει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, όπως και σήμερα, και κάθε φορά ανταποκρίνονται. Ο τίτλος ας πάει κατά μέρος. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και πάνω απ’ όλα δείχνουμε τι είναι ο Παναθηναϊκός: τη μάχη που δίνουμε και την περηφάνια που έχουμε. Ο Γκάσμαν μπήκε με πόνους και βγήκε με πόνους. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα υπάρχει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε και ο ίδιος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Θα δούμε αν μπορέσει στο επόμενο».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Ήταν σήμερα μια πολύ καλή ευκαιρία να σπάσουμε την έδρα και να περάσουμε μπροστά στις νίκες. Μόνο στο τέταρτο σετ δεν φανήκαμε ανταγωνιστικοί.Μας πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός στο σέρβις. Το ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. Παρόλα αυτά, δείξαμε το καλύτερο μας πρόσωπο στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που θέλουμε, είναι να ξανά έρθουμε σε αυτό το γήπεδο και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στο σημερινό παιχνίδι, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τύχη αλλά και οι λεπτομέρειες που έκριναν την έκβασή του. Στο τέλος, και ενώ ήμασταν μπροστά με 2-1 στα σετ, καταλήξαμε να χάνουμε το παιχνίδι. Θα δούμε τα λάθη μας, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά και σίγουρα θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας να πάρουμε τη νίκη και να ξανά βρεθούμε σε αυτό το γήπεδο για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)

1ος τελικός
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-1)

3ος τελικός
Δευτέρα 4 Μαΐου 2026
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. Tα σετ: 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) (νίκες: 2-1)

4ος τελικός
Σάββατο 9 Μαΐου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

5ος τελικός
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. (αν χρειαστεί).

Headlines:
Economy
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Αθλητική Ροή
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Σύνταξη
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

