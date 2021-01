Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε επικίνδυνη φάση σε ό,τι αφορά στην πανδημία του νέου κοροναϊού, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας μάλιστα ότι σε μερικές περιοχές εντοπίζονται ελλείψεις σε οξυγόνο.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην πίεση που δέχεται το εθνικό σύστημα υγείας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για πιο σκληρό lockdown στη χώρα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη στιγμή» επεσήμανε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο της χώρας να κρούει επίσης τον «κώδωνα του κινδύνου».

Μιλώντας στο BBC, ο Κρις Γουίτι υπογράμμισε ότι η «πιο επικίνδυνη στιγμή» δεν έχει φτάσει ακόμη, σημειώνοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι οι χειρότερες που θα έχουν καταγραφεί στο σύνολο της πανδημίας.

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία ετοιμάζεται για την έναρξη των μαζικών εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον, περίπου το 40% των 80χρονων στη χώρα έχουν ήδη εμβολιαστεί, καθώς και το 23% των ηλικιωμένων στα κέντρα φροντίδας.

Στη χώρα άνοιξαν ήδη επτά κέντρα εμβολιασμού, ενώ τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία θα μπορούν να παρέχουν το εμβόλιο αργότερα μέσα στην εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό» είπε ο Τζόνσον, ερωτηθείς για το σχέδιο των μαζικών εμβολιασμών.

