Λιγότερο από δύο εβδομάδες απομένουν για τις διοικητικές εκλογές της Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζονται να μπουν σε νέα εποχή, αφήνοντας πίσω την εξαετία «τρόμου» υπό το «καθεστώς» του Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου…

Μεγάλο φαβορί της ανάληψης της προεδρίας του συλλόγου είναι ο Ζουάν Λαπόρτα. Και αν κάποιος είχε αμφιβολίες, ήρθε η σημερινή ημέρα που απέδειξε πως ο Ισπανός δικηγόρος είναι το ακλόνητο φαβορί.

Ο Λαπόρτα κατάφερε να συγκεντρώσει τις τετραψήφιες υπογραφές από τον απαιρούμενο αριθμό που χρειάζεται ένας υποψήφιος για να μπει και τυπικά στις εκλογές… Ο πρώην πρόεδρος των Καταλανών κατάφερε να συγκεντρώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 10.257 υπογραφών, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βίκτορ Φοντ με 4.710 υπογραφές.

Ο απαιτούμενος αριθμός για να μπει κάποιος και τυπικά στις εκλογές, ήταν στις 2.257 υπογραφές…

BREAKING: Joan Laporta has received 10,257 signatures. If there were any doubts, he is going to become an official candidate for the presidential elections. #ElectionsFCB 🗳💣🚨 pic.twitter.com/IBH6ECWPgR

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 11, 2021