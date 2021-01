Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε σήμερα την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του μεγιστάνα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Πρόκειται για τον πρώτο Ρεπουμπλικάνο βουλευτή που ζητά την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, ωστόσο σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν θα είναι ο τελευταίος.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα» ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

