Βρετανίδα δικαστής αποφάσισε σήμερα πως ο ιδρυτής των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ δεν πρέπει να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει εκεί ποινικές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν παραβίαση νόμου περί κατασκοπείας, επειδή, σύμφωνα με την απόφασή της, υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει εξαιτίας των προβλημάτων ψυχικής υγείας του.

Ακολουθούν μερικές αντιδράσεις στην είδηση αυτή.

Η σύντροφος του Ασάνζ, Στέλα Μόρις:

«Η σημερινή νίκη είναι το πρώτο βήμα προς τη δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή. Είμαστε ευχαριστημένοι που το δικαστήριο αναγνώρισε τη σοβαρότητα και την απανθρωπιά αυτού που έχει υποστεί και αυτού που αντιμετωπίζει.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αποφασίσει να εφεσιβάλει αυτή την απόφαση. Συνεχίζει να θέλει να τιμωρήσει τον Τζούλιαν και να τον εξαφανίσει στην πιο βαθιά και σκοτεινή τρύπα του συστήματος των αμερικανικών φυλακών για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Καλώ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να το σταματήσει αυτό τώρα: Κε Πρόεδρε, ρίξε αυτούς τους τοίχους φυλακής, άφησε τα μικρά μας αγόρια να έχουν τον πατέρα τους. Ελευθέρωσε τον Τζούλιαν, ελευθέρωσε τον Τύπο, ελευθέρωσέ μας όλους».

Ρεμπέκα Βίνσεντ, διευθύντρια διεθνών εκστρατειών των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα:

«Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση ότι δεν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ εξαιτίας των σοβαρών ζητημάτων ψυχικής υγείας του. Όμως ανησυχούμε πολύ για την ουσία της απόφασης. Διαφωνούμε με την εκτίμηση της δικαστή πως η υπόθεση αυτή δεν έχει πολιτικά κίνητρα, πως δεν αφορά την ελευθερία του λόγου.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως ο κ. Ασάνζ έγινε στόχος για τη συμβολή του στη δημοσιογραφία και, μέχρι να αντιμετωπισθούν τα υποκείμενα ζητήματα, άλλοι δημοσιογράφοι, πηγές και εκδότες παραμένουν σε κίνδυνο. Έτσι θα συνεχίσουμε να συνηγορούμε για τα ευρύτερα ζητήματα που διακυβεύονται, μολονότι καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ο κ. Ασάνζ δεν θα εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Έντουαρντ Σνόουντεν, αμερικανός μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος που συνεργάσθηκε με τον WikiLeaks:

«Ευχαριστώ σε όλους όσοι έκαναν εκστρατεία εναντίον μιας από τις πιο επικίνδυνες απειλές για την ελευθερία του τύπου εδώ και δεκαετίες…

«Ας είναι αυτό το τέλος της».

Άλαν Ράσμπριτζερ, πρώην διευθυντής της εφημερίδας The Guardian που είχε δημοσιεύσει υλικό από τον WikiLeaks:

«Το σκεπτικό της δικαστή ήταν κάθε άλλο παρά μια ηχηρή υποστήριξη του WikiLeaks ή του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας. Όμως η έκβαση της έκδοσης είναι η σωστή και ελπίζω πως οι ΗΠΑ θα παραιτηθούν από την καταδίωξη του Ασανζ (και του @Snowden) και θα τους αφήσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Κριστίν Ασάνζ, μητέρα του Τζούλιαν Ασάνζ:

«Ικετεύω τον πρόεδρο Τραμπ και τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν να δώσουν εντολή (στους αμερικανούς εισαγγελείς) να σταματήσουν. Η δεκαετής διαδικασία ήταν η τιμωρία. Έχει υποφέρει αρκετά».

Γκλεν Γκρίνγουολντ, αμερικανός δημοσιογράφος που εργάσθηκε με τον Σνόουντεν:

«Δεν ήταν μια νίκη για την ελευθερία του Τύπου. Αντιθέτως: η δικαστής έκανε σαφές πως πιστεύει ότι υπάρχουν λόγοι για να διωχθεί ο Ασάνζ σε σχέση με τη δημοσιοποίηση του 2010.

«Ήταν αντιθέτως ένα κατηγορητήριο εναντίον του παράλογα καταπιεστικού συστήματος των αμερικανικών φυλακών για όσους θεωρούνται ‘απειλές’ για την ασφάλεια».

