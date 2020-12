Η εορταστική περίοδος έχει να κάνει με την χαρά. Πιο συγκεκριμένα με τη μετάδοση της χαράς σε όσους βρίσκονται γύρω σας.

Σπάνια, μπορεί κανείς να φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο κάποιου, χωρίς καν να μάθει ποτέ ότι το έκανε.

Κι όμως, αυτό το κατάφερε καλύτερα ο Ibrahim Combs, ένας απλός διανομέας,

Ένα βίντεο, τον δείχνει να κάνει μερικές χορευτικές κινήσεις και έπειτα βέβαια έγινε viral στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το hindustantimes.com, η ιστορία πίσω από αυτό είναι σχεδόν τόσο εντυπωσιακή όσο ο ίδιος ο χορός. Ο χρήστης του Twitter @iamclaudiusjr μοιράστηκε αυτό το κλιπ παραμονή Χριστουγέννων.

«Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να βρω αυτόν τον άνδρα που έδωσε το πακέτο στη μαμά μου … του αξίζει ένα χριστουγεννιάτικο μπόνους», γράφει στη λεζάντα που μοιράστηκε δίπλα στο διάρκειας 35 δευτερολέπτωνβίντεο.

Η παρακολούθηση του βίντεο μπορεί να σας κάνει να συμφωνήσετε ότι πράγματι αξίζει ένα μπόνους Χριστουγέννων.

Can someone help me find this man who delivered my mom’s package in Providence…he deserves a Christmas bonus✊🏾😂 #PVD pic.twitter.com/v10h8Crrp4

— Claudius (@iamclaudiusjr) December 23, 2020