Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ ενημέρωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Eνωσης μετά το Brexit, που τα δύο μέρη φέρονται να οδεύουν να οριστικοποιήσουν, θα συνεχιστούν «όλη τη νύχτα».

«Η δουλειά θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα», ανέφερε ο εκπρόσωπος μέσω Twitter, προτείνοντας σε όσους καλύπτουν τη διαπραγμάτευση, η οποία πλησιάζει στη γραμμή του τερματισμού, «να κοιμηθούν λιγάκι».

#brexit work will continue throughout the night. Grabbing some sleep is recommended to all brexit-watchers at this point. It will hopefully be an early start tomorrow morning…

— Eric Mamer (@MamerEric) December 24, 2020