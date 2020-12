Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-1 την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκλεισε με εμφατικό τρόπο το 2020. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν σμπαράλια την άμυνα των Θεσσαλών και πέτυχαν την 10η νίκη τους σε 12 παιχνίδια (2 ισοπαλίες).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ελλάδας ήταν για μια ακόμα φορά ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός στο 40’ έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό και στο 88’ διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Ο Αφρικανός στράικερ «πυροβολεί» ασταμάτητα στο φετινό πρωτάθλημα και με τα δύο που πέτυχε απέναντι στην ΑΕΛ έφτασε τα 11 γκολ σε 11 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ο Ελ Αραμπί, που είχε χάσει το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω κορωνοϊού, είχε σκοράρει τρία γκολ στο 4-0 επί του Ατρομήτου, τρία γκολ στο 4-1 επί του Βόλου και από ένα κόντρα σε Παναιτωλικό, ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία. Σήμερα, έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Μπάγιτς και έφτασε τα 11 γκολ.

11 γκολ σε 11 ματς πρωταθλήματος! Πόσες ❤️ για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί; / 11 goals in 11 #slgr matches! How many ❤️ for @elarabiyoussef? #Olympiacos #OLYAEL #slgr #Football #Goal #Celebration pic.twitter.com/YqBCRCqprS

