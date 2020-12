Απίθανη, εκκωφαντική, αδίστακτη Λίβερπουλ! Οι «κόκκινοι» διέσυραν την Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαστ Παρκ» ταπεινώνοντας την ομάδα του Χόντσον με το απίστευτο 7-0… Μια ιστορική νίκη για τον Γιούργκεν Κλοπ, καθώς ο Γερμανός προπονητής κατάφερε να πατήσει κορυφή σε μια σημαντική κατηγορία.

Με τη νίκη απέναντι στην Πάλας, ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ κατάφερε να γίνει ο προπονητής της Λίβερπουλ με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Premier League, αφήνοντας στη 2η θέση τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να φτάσει στις 127 νίκες στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον Μπενίτεθ να έχει 126. Μάλιστα, ο Γερμανός το πραγματοποίησε, έχοντας κάτσει στον πάγκο της Λίβερπουλ σε 32 λιγότερα παιχνίδια!

Ένα ιστορικό επίτευγμα για τον προπονητή της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

127 – This was Jürgen Klopp’s 127th league victory in charge of Liverpool, overtaking Rafael Benítez (126) as the Reds boss with the most wins in Premier League history. Icon. pic.twitter.com/NR7AM7o51N

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020