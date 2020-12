Επιτυχία σημείωσαν οι γυναίκες της Αργεντινής κερδίζοντας το δικαίωμα τους στις αμβλώσεις.

Μετά από έναν μακρύ δρόμο αγώνων, οι γυναίκες της Αργεντινής έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν.

Συγκεκριμένα, η Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την νομιμοποίηση των αμβλώσεων έως την 14η εβδομάδα της κύησης.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο πέρασε, όπως γράφουν οι New York Times με 131 ψήφους υπέρ και 117 ψήφισαν κατά, ύστερα από μια μαραθώνια συζήτηση 20 ωρών.

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί τομή στο γυναικείο ζήτημα και το δικαίωμα στην οικειοθελή και ασφαλή έκτρωση, τόσο για την Αργεντινή όσο και για όλη τη Λατινική Αμερική και μένει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

H ανακοίνωση της απόφασης πυροδότησε απίστευτες σκηνές χαράς έξω από το κοινοβούλιο, όπου χιλιάδες ακτιβίστριες και ακτιβιστές παρακολουθούσαν με αγωνία την μαραθώνια συζήτηση, η οποία μεταδιδόταν τηλεοπτικά σε ζωντανό χρόνο.

Ένας τοπικός ιστότοπος ειδήσεων, η Infobae, το ονόμασε «τσουνάμι χαράς».

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές φορούσαν πράσινες μάσκες, χρώμα το οποίο έχει αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα στην καμπάνια υπέρ του δικαιώματος των αμβλώσεων και των γενικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών στην Αργεντινή.

Η Λατινική Αμερική έχει ορισμένους από τους πιο περιοριστικούς νόμους για τις αμβλώσεις στον κόσμο, με μόνο τρεις χώρες – την Κούβα, την Ουρουγουάη και τη Γουιάνα – να επιτρέπουν ορισμένες αμβλώσεις ενώ πολλές, συμπεριλαμβανομένων του Ελ Σαλβαδόρ, της Νικαράγουας και της Ονδούρας, να τις απαγορεύουν εντελώς.

Argentina’s president introduced a new bill to legalize abortion.

Abortion is only legal for rape or threat to the mother, and there are many obstacles. Last year, an 11-year-old rape victim was forced to give birth after officials kept delaying her request. pic.twitter.com/mN1edHlB2i

— AJ+ (@ajplus) November 18, 2020