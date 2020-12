Σε αναβρασμό βρίσκεται η Αλβανία μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου Klodian Rasha από αστυνομικό.

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα το οποίο καλούσε τους πολίτες να αφήσουν λουλούδια και κεριά στον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο άτυχος νεαρός.

Τραγική φιγούρα ο πατέρα του ο οποίος ζητάει δικαιοσύνη, ζητώντας από το κράτος να κάνει το καθήκον του.

«Έθαψα τον γιο μου. Εύχομαι αυτό που μας συνέβη να μην συμβεί σε κανέναν άλλον. Το κράτος πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ως λαός απαιτούμε δικαιοσύνη. Επιδιώκουμε να βρούμε ελπίδα στο νόμο. Όπως και ο γιος μου έτσι είστε και όλοι εσείς. Όσοι είναι γονείς, γνωρίζουν καλύτερα τον πόνο μου» είπε στους δημοσιογράφους προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Δεν υπηρετώ καμία πολιτική ιδέα, παρά μόνο την οικογένειά μου. Για την οικογένεια μου είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για χάρη του γιου μου, τον οποίο έθαψα σήμερα. Ο δικαστής, το κράτος πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο ένοχος να πάει εκεί που του αξίζει» κατέληξε.

Πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει ο αστυνομικός δολοφόνος προκαλούν οι τελευταίες πληροφορίες που θέλουν την ενσωματωμένη στη στολή του κάμερα να ήταν απενεργοποιημένη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές περίπου 40 με 65 κάμερες αστυνομικών βρίσκονται εκτός λειτουργίας, καθώς, όπως ισχυρίζονται οι αρχές, δεν έχουν επισκευαστεί επειδή έχει λήξει η σύμβαση με την προμηθευτική εταιρεία.

Οι συγκεκριμένες συσκευές πρωτοεντάχθηκαν στο σώμα με σκοπό την αποτροπή υποθέσεων διαφθοράς και χρήσης υπερβολικής βίας από τους αστυνομικούς.

Ο 31χρονος αξιωματικός έγινε μέλος της Κρατικής Αστυνομίας πριν από πέντε χρόνια και εντάχθηκε στη μονάδα των ειδικών δυνάμεων, γνωστή ως «Οι αετοί», πριν από ένα μήνα περίπου. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη όπου θα γίνουν γνωστές και οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, η αστυνομία δήλωσε πως «ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει κρατώντας ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο», ενώ εμφάνισε ως αποδεικτικό στοιχείο ένα πυροβόλο μετά από έρευνα στη γύρω περιοχή. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) ανέτρεψε τους ισχυρισμούς της αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον Rasha συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στα Τίρανα, αψηφώντας τη βροχή και την κυβερνητική απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων.

Οι διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, Sander Lleshaj, επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο, όμως την τελευταία στιγμή απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χημικά.

Φωνάζοντας «Παραιτήσου Ράμα» και «είμαι κι εγώ ο Klodian», οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο και στην πλατεία Skënderbej.

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ καταστράφηκαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, τραυματίστηκαν επίσης ένας διαδηλωτής και ένας δημοσιογράφος.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν επίσης προσθέτοντας πως ένας από τους τραυματισμένους αστυνομικούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Σήμερα, ο αλβανός πρωθυπουργός γύρισε στη χώρα, έπειτα από την πολυμερή επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Κατηγορούμενος για τη σιωπή του για τη δολοφονία του Klodian Rasha, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αποφάσισε να μιλήσει σήμερα.

«Τέλος στα Τίρανα! Σήμερα στις 18.00 θα μοιραστώ με τους Αλβανούς τη θέση μου για τον τραγικό θάνατο του 25χρονου από την κρατική αστυνομία!» έγραψε στο Twitter.

