Το… σίριαλ με την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Αντετοκούνμπο καλά κρατεί για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά φυσικά και για το υπόλοιπο ΝΒΑ που παρακολουθεί με αγωνία.

Ο Έλληνας φόργουορντ όμως δεν φαίνεται να σκέφτεται κάτι τέτοιο αφού όπως ανέφερε είναι επικεντρωμένος στον εαυτό του τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή λίγο πριν την εκκίνηση της σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι επικεντρωμένος σ’ αυτό. Εγώ απλώς προσπαθώ να εστιάσω στον εαυτό μου», ήταν τα λόγια του δύο φορές MVP του ΝΒΑ σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Μαλίκα Άντριους.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης έχει προθεσμία έως τις 21 Δεκεμβρίου για να πει το «ναι» στα «ελάφια» και να υπογράψει το σούπερ μαξ συμβόλαιο που θα του προσφέρουν.

Giannis Antetokounmpo, when asked about his contract, says: «Right now, I am not focused on that. I am just trying to focus on myself.»

He adds that he is leaving those discussions to his agent, Alex Saratsis, and the front office.

