Στην τελική ευθεία για τους κορυφαίους της (πιο περίεργης) χρονιάς!

H UEFA ανακοίνωσε τους υποψήφιους για την ομάδα του 2020. Από τη λίστα των 50, το κοινό θα διαλέξει διαδικτυακά τους έντεκα.

Διαβάστε τους υποψήφιους παρακάτω:

Τερματοφύλακες: Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ), Άντονι Λόπες (Λιόν), Κέιλορ Νάβας (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης).

Αμυντικοί: Νταβίντ Αλάμπα (Μπάγερν Μονάχου), Αλεξάντερ – Άρνολντ (Λίβερπουλ), Ανχελίνο (Λειψία), Ζουάν Μπερνάτ (Παρί Σεν Ζερμέν), Αλφόνσο Ντέιβις (Μπάγερν Μονάχου), Ματάις Ντε Λιχτ (Γιουβέντους), Στεφάν Ντε Φράι (Ίντερ), Χανς Χάτεμπουρ (Αταλάντα), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Πρέσνελ Κιμπεμπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης), Άντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Τιάγκο Σίλβα (Παρί/Τσέλσι), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Λειψία), Βέρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ).

Μέσοι: Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν Μονάχου/Λίβερπουλ), Χουσέμ Αουάρ (Λιόν), Έβερ Μπανέγα (Σεβίλλη), Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ), Κίνγκσλεϊ Κομάν (Μπάγερν Μονάχου), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Αλεχάντρο Γκόμες (Αταλάντα), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), Κάι Χάβερτς (Λεβερκούζεν/Τσέλσι), Τζόρνταν Χέντερσον (Λίβερπουλ), Γιόσιπ Ίλισιτς (Αταλάντα), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Τόμας Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου), Μάρτσελ Σάμπιτσερ (Λειψία).

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ), Άνχελ Ντι Μαρία (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζοάο Φέλιξ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Σερζ Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου), Τσίρο Ιμόμπιλε (Λάτσιο), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Ρομέλου Λουκάκου (Ίντερ) , Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ), Κίλιαν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα), Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Ραχίμ Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι).

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! 🥳

5️⃣0️⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who will you put in your top 11 of 2020? 🤔

🔻🔻 PICK NOW! 🔻🔻

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020