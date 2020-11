Μέσα σε κλίμα συγκίνησης κηδεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο «θεός» του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώπιον 25 μελών της οικογένειάς του. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσασε ένα φέρετρο σκεπασμένο με τη σημαία της χώρας του την οποία τίμησε όσο λίγοι.

Ο «Ντιεγκίτο» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών την Τετάρτη (25/11) οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, το νεκροταφείο Χαρδίν της συνοικίας Μπέλα Βίστα του Μπουένος Άιρες, υπό τη συνοδεία πάρα πολλών περιπολικών και μοτοσικλετών της αστυνομίας.

Σε αντίθεση με τον αποχαιρετισμό νωρίτερα από δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο ξωκλήσι της έδρας της κυβέρνησης «Casa Rosada», μόνο μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι βρέθηκαν στο νεκροταφείο που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η ταφή του Μαραντόνα έγινε δίπλα στους τάφους των γονιών του. Της μητέρας του Ντάλμα και του πατέρα του Ντιέγκο που πέθαναν το 2011 και το 2015, αντίστοιχα. Η κηδεία έγινε τελικά με καθυστέρηση τεσσάρων ωρών καθώς στο λαϊκό προσκύνημα είχαν συγκεντρωθεί περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σχηματίζοντας ουρά τριών χιλιομέτρων.

Μάλιστα, νωρίτερα είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αργεντινής πως το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του μεγάλου αργεντινού άσου θα διαρκούσε έως τις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω του μεγάλου πλήθους.

Φοβούμενοι ότι δεν θα προλάβουν εκατοντάδες οπαδοί πήδηξαν τον φράκτη για να προσεγγίσουν πιο γρήγορα το κυβερνητικό μέγαρο, ενώ η αστυνομία επιχείρησε να διατηρήσει την τάξη χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

