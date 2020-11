Η Halle Berry υπερασπίζεται την τιμή του… «κρεβατιού» της.

Η ηθοποιός έγραψε στο Twitter ότι ήταν καλή στο κρεβάτι, αντικρούοντας την …αμφισβήτηση της ηθοποιού Lisa Raye McCoy για τη σεξουαλική της δεινότητα στην εκπομπή «Fox Soul’s Cocktails with Queens».

«Κυρία @ TheRealLRaye1, ρωτήστε τον άντρα μου @vanhunt και θα σας πει ότι θα πρέπει να ξέρετε», απάντησε στο twitter η Berry, 54 ετών, την Τετάρτη, προσθέτοντας ένα γέλιο emoji.

Όταν η Claudia Jordan πίεσε την McCoy στην ιδέα ότι η Berry δεν ήταν καλή στο κρεβάτι, η ηθοποιός απλώς είπε: «Αυτά είπαν. Αυτό διάβασα. Αυτό έχω ακούσει. Αυτό λένε».

Η McCoy αργότερα επανήλθε και για να αμβλύνει τις εντυπώσεις είπε: «Θυμάμαι τότε το Monster’s Ball… [ήταν] η ερωτική της σκηνή και προσπαθούσαν να πουν ότι έτσι είναι στο κρεβάτι», σε μια προσπάθεια να διορθώσει αυτό που είπε.

Η McCoy προσέθεσε: «Η Halle σπάει τα εμπόδια για όλους μας, ξέρετε τι εννοώ».

Όλα αυτά έρχονται δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση της Berry ότι έχει σχέση με τον Van Hunt.

Επιβεβαίωσε παιχνιδιάρικα τη σχέση τους όταν φορούσε ένα μπλουζάκι που έφερε το όνομα του μουσικού στο Instagram.

«Τώρα ξέρετε … ♥ ️🦶🏽», σημείωσε μια δημοσίευση στις 17 Σεπτεμβρίου. Μια πηγή είπε προηγουμένως στο PEOPLE ότι η Berry έχει ήδη παρουσιάσει την κόρη της Nahla, 12 ετών και τον γιο Maceo, 7 ετών, στον νικητή του Grammy.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt he’ll tell ya all y’all need ta know. 😂 https://t.co/ozoUtmFEH3

— Halle Berry (@halleberry) November 25, 2020