Ένα φλιτζάνι εμπλουτισμένου κακάο μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, συμπέραναν Γερμανοί επιστήμονες.

Τι έδειξαν οι έρευνες;

Όπως γράφει το επιστημονικό έντυπο «Journal of the American College of Cardiology» γι’ αυτό ευθύνονται οι φλαβονόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες τροφές, μεταξύ των οποίων και το κακάο. Οι ειδικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Άαχεν δημιούργησαν ένα ρόφημα από κακάο, που περιείχε υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών (το κακάο αυτό δεν κυκλοφορεί στην αγορά).

Στη μελέτη συμμετείχαν 10 ασθενείς με διαβήτη, από τους οποίους ζητήθηκε να πίνουν το ρόφημα τρεις φορές την ημέρα για ένα διάστημα 30 ημερών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αιμοφόρα αγγεία των ασθενών έδειξαν να ανταποκρίνονται θετικά στις φλαβονόλες.

Όπως εξηγούν, ενώ η φυσιολογική διαστολή των αγγείων υγιών ατόμων κυμαίνεται γύρω στο 5%, οι αρτηρίες των ασθενών πριν τη θεραπεία διαστέλλονταν μόλις κατά 3,3%. Δύο ώρες μετά το πρώτο φλιτζάνι, όμως, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι το ποσοστό εκτινάσσονταν στο 4,8%, ενώ μετά τις 30 ημέρες η διαστολή είχε φτάσει στο 5,7%.