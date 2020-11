Must Read

Το Σάββατο με «ΤΑ ΝΕΑ», Αγιο Ορος της Εκδοτικής Αθηνών και Esquire

Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο σε συνεργασία με την Εκδοτική Αθηνών παρουσιάζουν ένα συναρπαστικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά μνημεία και μουσεία της χώρας με ξεναγούς τους σημαντικότερους αρχαιολόγους.

Αυτή την εβδομάδα

Το Aγιον Ορος

Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους του Σωτήρη Καδά

Ξενάγηση σε έναν ιδιαίτερο χώρο της ελληνικής γης, μοναδικής ομορφιάς και ιεροσύνης, μέσα από αναλυτικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Η Μονή Βατοπεδίου, η Μονή Εσφιγμένου και όλα τα ιστορικά μοναστήρια.

Ακόμη, ιστορική επισκόπηση, η καθημερινή ζωή των μοναχών, οι εργασίες, η προσευχή, η διατροφή, η Διοίκηση, η αρχιτεκτονική, τα ιερά κειμήλια και οι ανεκτίμητοι θησαυροί τέχνης.

…) Αβατος στάθηκε ο Αθως μέσα στους αιώνες και θεϊκό προνόμιο της Παναγίας, κάτω από τη σκέπη της οποίας γέμισε ο χώρος με ιερότητα και υπερκόσμιο μεγαλείο. Η θεία μορφή της απλώθηκε παντού και σκέπασε την απέραντη σιωπή του, ενώ οι μοναχοί, ταπεινοί υπηρέτες του Θεού, παίρνουν μόνο αυτοί από το χέρι της την ευλογία και κατοικούν στο περιβόλι της. Ενα περιβόλι όπου, σαν αμάραντο λουλούδι, συνεχίζεται ακέραιη η αρχαία άσκηση, προστατεύεται η πολιτιστική προσφορά του ανατολικού χριστιανισμού και διατηρείται ζωντανή η ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ενας άγιος τόπος όπου η μορφή και ο ρυθμός της ζωής ορίζονται από τις υπερβατικές έννοιες του μυστικισμού, της νοερής προσευχής και της πέρα από τον κόσμο αυτό ζωής. Εκτός όμως από όλα αυτά αξίζει να αναφερθούν εδώ οι απαράμιλλες φυσικές καλλονές ολόκληρης της αθωνικής χερσονήσου, οι ειδυλλιακές πλαγιές της, που τις καλύπτουν βαθύσκια δάση από έλατα, καστανιές, δρυς και πολλά άλλα δένδρα, καθώς και πυκνοί καταπράσινοι θάμνοι. Τέλος, ο «κρυσταλλωμένος Αθως», που υψώνεται αυστηρός και αιώνιος και προστατεύει κάτω από τη σκιά του όλη τη μοναστική αγιορείτικη πολιτεία, το μοναδικό αυτό φαινόμενο στον κόσμο, τον πραγματικό φυσικό και πνευματικό παράδεισο. Για όλους αυτούς του λόγους αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί το Αγιον

Ορος κάθε μελετητής και προσκυνητής ή απλός φίλος του καλού και να ζήσει για λίγο μακριά από τον κόσμο, πάνω στον απαράμιλλο αυτό γεωγραφικό χώρο, που αποτελεί μαζί κατοικία ψυχής και τόπο προσευχής».

Με τη σφραγίδα της Εκδοτικής Αθηνών.

Μαζί

Esquire

Lenny Kravitz. Η καριέρα, το στυλ, το προσωπικό στίγμα. Ο κορυφαίος rock star σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Man at his Best: Andrien Brody.

Ενας από τους πιο ιδιαίτερους και πιο επιδραστικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ μιλάει αποκλειστικά στο Esquire.

Πρόσωπα. Εμανουέλ Μακρόν, Πατρίκ Μουράτογλου.

Δύο προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στην πολιτική και τον αθλητισμό, ο «Κύριος Ευρώπη» και ο προπονητής των πρωταθλητών -και του Στέφανου Τσιτσιπά- αναλύονται.

Αφιέρωμα: Οι καλές ειδήσεις του 2020. Και όμως υπάρχουν! Η πιο παράξενη χρονιά έχει και καλά νέα. Τα συγκεντρώσαμε εδώ.

Αυτοκίνητο. Το απόλυτο συγκριτικό test για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή τάση της εποχής.

Μόδα: Urban Project. Το Esquire φωτογραφίζει τα πιο δυνατά looks για βόλτες στο κέντρο της πόλης -όταν βγούμε από το lockdown.

Και

Ενα πακέτο WET HANKIES, XL υγρά αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια χεριών.

Με οινόπνευμα και επιπλέον αντισηπτικό παράγοντα.

Σε XL μέγεθος, για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό και αντισηπτική προστασία που καλύπτει άμεσα μεγαλύτερη επιφάνεια.

Δρουν αποτελεσματικά κατά των βακτηρίων και των ιών της γρίπης Η1Ν1 και Η3Ν2.

Εξασφαλίζουν ελεγμένη δράση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1276, ΕΝ1500, ΕΝ1650, ΕΝ14476.

Εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.

Με διακριτικό άρωμα φρεσκάδας λεμονιού.