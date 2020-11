Όλα τα είχε ο Μικέλ Αρτέτα, μόνο η ένταση στην προπόνηση του έλειπε… Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα και συγκεκριμένα την Athletic, οι Νταβίντ Λουίζ και Ντάνι Θεμπάγιος είχαν μια έντονη αψιμαχία σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να επιτίθεται με γροθιά κατά του Ισπανού μέσου!

Όπως υποστηρίζει ο έγκυρος Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα στον Βραζιλιάνο, ο οποίος δεν έμεινε μόνο στα λόγια και χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπαίκτη του, ο οποίος μάτωσε στη μύτη!

Οι δυο τους χωρίστηκαν από την υπόλοιπη ομάδα ωστόσο το κακό είχε ήδη γίνει… Σύμφωνα με το δημοσίευμα και οι δύο ποδοσφαιριστές απολογήθηκαν μπροστά στους συμπαίκτες τους, με τον Μικέλ Αρτέτα να «πονοκεφαλιάζει» ενόψει της επανέναρξης των πρωταθλημάτων, μετά τη διακοπή των Εθνικών Ομάδων…

Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 19, 2020