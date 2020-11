Την ώρα που ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα , ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της χώρα μας.

Ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως στην Ευρώπη «κακομαθαίνουν την Ελλάδα αλλά και τους ελληνοκύπριους» και πρόσθεσε στον ίδιο προκλητικό τόνο, πως αν σταματήσουν αυτές οι κινήσεις από την Ευρώπη τότε σύντομα μπορεί να υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο μία λύση.

Ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην παραίτηση του γαμπρού του Μπεράτ Αλμπαϊράκ από τη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να ευχαριστήσει τον γαμπρό του για τις μεταρρυθμίσεις όπως είπε στις οποίες προχώρησε στη διάρκεια της θητείας του, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις αγορές σεισμογραφικών σκαφών και γεωτρύπανων.

«Μας ζήτησε να αποχωρήσει για λόγους υγείας και εμείς το αποδεχτήκαμε».

Νέα παράνομη τουρκική Navtex για το Oruc Reis

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Τουρκία έριξε για μία ακόμη φορά «λάδι στη φωτιά» καθώς εξέδωσε νέα παράνομη Navtex για το Oruc Reis.

H Τουρκία διαμηνύει πως το ερευνητικό της πλοίο, μαζί με τα συνοδευτικά του, θα περιπλανάται στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρις τις 23 Νοεμβρίου δείχνοντας έτσι ότι δεν έχει καμία διάθεση για αποκλιμάκωση.

Η νέα παράνομη τουρκική οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου, και έρχεται μετά τις navtex για αποστρατιωτικοποίηση τεσσάρων ελληνικών νησιών.

Η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά έσπευσε να την ανανεώσει γρήγορα -κάτι το οποίο είχε κάνει και την προηγούμενη φορά.

Δείτε τη νέα Νavtex

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N – 028 28.79 E

2) 36 42.27 N – 028 28.76 E

3) 36 38.94 N – 028 31.79 E

4) 36 37.01 N – 028 34.59 E

5) 36 36.33 N – 028 40.12 E

6) 36 36.48 N – 028 41.70 E

7) 36 33.56 N – 028 44.02 E

8) 36 31.68 N – 028 46.02 E

9) 36 30.80 N – 028 47.54 E

10) 36 30.41 N – 028 49.59 E

11) 36 29.92 N – 028 49.92 E

12) 34 16.84 N – 030 16.41 E

13) 34 14.22 N – 029 55.82 E

14) 33 49.64 N – 030 10.33 E

15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Προσπάθεια να «γκριζάρει» το Αιγαίο

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Άγκυρα, πιστή στην τακτική που έχει στόχο να «γκριζάρει» το Αιγαίο, ζήτησε για πολλοστή φορά την αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, σε δύο NAVTEX που εκδόθηκαν από τον ναυτικό σταθμό της Σμύρνης οι Τούρκοι επικαλούνται αποστρατιωτικοποίηση της Σάμου, της Χίου, της Σαμοθράκης και Λήμνου με βάση της Συνθήκης της Λωζάνης και επιπρόσθετα ισχυρίζονται ότι μέρος της περιοχής εμπίπτει σε περιοχή δικής του δικαιοδοσίας για έκδοση NAVTEX.

Τα ανοιχτά μέτωπα του Ερντογάν

Οπως εκτιμάται, η κατάρρευση της λίρας στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών έναντι του δολαρίου σε συνδυασμό με την εκλογή Μπάιντεν, που πάγωσε την Αγκυρα, αλλά και την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συγκρουστεί μετωπικά με την Τουρκία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για πάγωμα της τελωνειακή ένωσης με την ΕΕ, προκαλεί ασφυκτικό κλοιό στον Ερντογάν ο οποίος επιλέγει να δραπετεύσει επιτιθέμενος σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Ερντογάν, σηκώνει μάλιστα το λάβαρο της «σταυροφορίας» κατά της Δύσης, δίνοντας στην υπόσχεση στο εσωτερικό της χώρας του ότι το αστέρι της Τουρκίας θα λάμψει και πως θα βγει ενισχυμένη οικονομικά και στρατιωτικά. Ωστόσο, τα πιόνια στην σκακιέρα δεν κουνιούνται πλέον όπως ο ίδιος θα ήθελε.

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία, μετά την παραίτηση τού γαμπρού του Ερντογάν και υπουργού Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, στη διάρκεια της θητεία του οποίου η τουρκική λίρα έχασε το 46% της αξίας του, έκανε ήδη λόγο για κυβερνητική κρίση.

Εξάλλου το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, κατά της Τουρκίας, επανέρχεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο ενόψει και της επικείνης συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου.

Απειλές Τσαβούσογλου

Κατόπιν αυτών η τουρκική ηγεσία για μία ακόμη φορά, μεταφέρει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, επιμένοντας στις μαξιμαλιστικές της αξιώσεις, όπως φαίνεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου

«Οι τουρκοκύπριοι δεν ξανακαθίσουν σε τραπέζι διαπραγμάτευσης, απλά για να συζητήσουν. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στις πρόσφατες εκλογές», διεμήνυσε από το βήμα συνεδρίου ο Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Κυπριακό.

Πρόσθεσε δε: «Μην περιμένετε από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα δικαιώματά της στις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιτυχίας για πρωτοβουλίες, οι οποίες μας αφήνουν εκτός παιχνιδιού».