Λίγο μετά την ανακοίνωση της Pfizer και της BioNTech για 90% αποτελεσματικότητα στο εμβόλιό τους κατά του κοροναϊου, η Ρωσία υποστήριξε πως και το δικό της εμβόλιο, το Sputnik, έχει τις ίδιες ή και κάτι παραπάνω επιδόσεις.

Οι επιστήμονες, είναι γεγονός ότι κινούνται με πυρετώδη ρυθμό για να αναπτύξουν ένα εμβόλιο κατά του κοροναϊου, ωστόσο παρά την πανανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας, υποβόσκει και κια ανταγωνιστική «κούρσα» ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες για το ποια θα λανσάρει πρώτη το εμβόλιο στην αγορά, με φόντο τα δισεκατομμύρια των κρατικών επιχορηγήσεων και των προπαραγγελιών.

Το ρωσικό εμβόλιο κατά του κοροναϊού Sputnik V έχει εμφανίσει 92% αποτελεσματικότητα βάσει της πρώτης ενδιάμεσης ανάλυσης που έγινε 21 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή στους εθελοντές, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό για το εμβόλιο στο Twitter.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY

