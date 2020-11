Περίπου δέκα ημέρες έχουν περάσει από τον φονικό σεισμό ύψους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ του Αιγαίου, που στοίχισε τη ζωή δύο παιδιών στη Σάμο και 114 πολιτών στη Σμύρνη, ωστόσο οι κάτοικοι δεν μπορούν να ηρεμήσουν, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η σεισμική ακολουθία στην περιοχή συνεχίζεται. Ο συγκεκριμένος σεισμός «χτύπησε» στις 06:20, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις βόρειες ακτές της Σάμου.

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 10 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά του νησιού.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.7 in Dodecanese Islands, Greece 44 min ago pic.twitter.com/yhb3eDQcTO

— EMSC (@LastQuake) November 9, 2020