Σε κάθε αγωνιστική του Europa League η UEFA επιλέγει τους παίκτες που ξεχώρισαν και καλεί τους χρήστες των social media να ψηφίσουν εκείνον τον οποίο θεωρούν MVP.

Η σχετική ψηφοφορία διεξάγεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Αϊντχόφεν και με την απόδοσή του ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους.

Ο σέρβος εξτρέμ έχει να ανταγωνιστεί τον Γιαζίτσι της Λιλ, τον Γιουλίς της Σπάρτα Πράγας και τον Μπέιλι της Λεβερκούζεν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανάρτησε τη διαδικασία στους επίσημους λογαριασμούς της και κάλεσε τους φίλους της να στηρίξουν τον 24χρονο επιθετικό σε αυτήν την άτυπη, μα με πρεστίζ διάκριση.

«Με δύο γκολ και μία ασίστ, αξίζει την ψήφο σας» είναι το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

After two goals and one assist he deserves your vote. Help Zivkovic win the #UEL Player of the Week award by voting here: https://t.co/cG0wlESnXp pic.twitter.com/c9oIMcmHpB

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 6, 2020