Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την 11αδα που θα ξεκινήσει στην αναμέτρησης με την PSV Αϊντχόβεν στο πιο κομβικό παιχνίδι για την Τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Πάμπλο Γκαρσία σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό άφησε στον πάγκο τον Ίνγκι Ίνγκασον, επέλεξε να παίξει με τρεις χαφ στον άξονα ενώ από τον πάγκο θα δουν το παιχνίδι οι Μούργκ και Τζόλης. Ο Ουρουγουανός τεχνικός θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Ζ. Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο και Γιαννούλης. Στα χαφ οι Σβαμπ, Αουγκούστο και Ελ Καντουρί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσόλακ και στις πτέρυγες οι Α. Ζίβκοβιτς και Μπίσεσβαρ.

#Starting11 Our starting line up for the game against @PSV at Toumba Stadium @EuropaLeague Group Stage | Matchday 3 #PAOKPSV #UEL pic.twitter.com/xL9dlvnoIT

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 5, 2020