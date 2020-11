Οπαδός του Ισλαμικού κράτους (ISIS), φέρεται πως είναι ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε έξι σημεία στο κέντρο της Βιέννης αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από την τυφλή επίθεση αγνώστων χθες το απόγευμα στο κέντρο της Βιέννης, σε δρόμο πολύ κοντά στη συναγωγή της πόλης, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο δράστης και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 7 σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας 28χρονος αστυνομικός.

Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως σε δρόμο όπου βρίσκεται συναγωγή και έξω από πολλά μπαρ, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτα, καθώς η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες προτού η Αυστρία επιβάλλει lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού. Πολλοί άνθρωποι είχαν βγει έξω να διασκεδάσουν στο κέντρο της Βιέννης, καθώς ήταν η τελευταία μέρα που λειτουργούσαν μπαρ και εστιατόρια, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι «βαριά οπλισμένοι και επικίνδυνοι», όπως είπε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ. Ο ίδιος ανέφερε ότι νεκρός είναι ένας από τους δράστες της επίθεσης.

«Ισλαμιστής τρομοκράτης»

Η χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βιέννης διαπράχθηκε από τουλάχιστον έναν «ισλαμιστή», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών και «συνιστά προσπάθεια αποδυνάμωσης της δημοκρατικής μας κοινωνίας, κάτι που δεν πρόκειται να αποδεχθούμε επ’ ουδενί», δήλωσε ο Καρλ Νέχαμερ, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου στις 06:00 (στις 07:00 ώρα Ελλάδας) τα νεότερα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται.

Ο δράστης, «συμπαθών» του Ισλαμικού Κράτους, φόραγε ζώνη που έμοιαζε να περιέχει εκρηκτικά, η οποία όμως αποδείχθηκε πως ήταν ομοίωμα, και ήταν εφοδιασμένος με αυτόματο τουφέκι, ενώ ερευνάται το περιβάλλον του, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην παρακωλυθεί η έρευνα της αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες, είπε ο υπουργός, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αστυνομίας έχουν μεταφορτωθεί από αυτόπτες μάρτυρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση, το 20% των οποίων έχει αξιολογηθεί ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Έρευνες στο διαμέρισμα του δράστη

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στις 20:09 τοπική ώρα (21:09 ώρα Ελλάδας) δήλωσε ο πρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πιουρστλ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου το πρωί, ενώ, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή δημόσιας ασφάλειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης το διαμέρισμα του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περισσότεροι δράστες, είπε ο υπουργός. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Πιουρστλ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σερβιτόρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή.

«Εάν έχετε τη δυνατότητα, μείνετε σπίτι – στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους», υπάρχει επί του παρόντος αυξημένη παρακολούθηση του δημόσιου χώρου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν σήμερα το κέντρο της Βιέννης, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση των παιδιών στα σχολεία.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δρόμοι στο κέντρο της Βιέννης ήταν γεμάτοι κόσμο που, λόγω και της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή, ήθελε να βγει την παραμονή πριν από το δεύτερο lockdown που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα στην Αυστρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε αρχικά σε έξι σημεία σε άμεση γειτνίαση με την οδό στην οποία βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης.

Αναμένεται διάγγελμα Κουρτς

Για απεχθή τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το ΑΜΠΕ, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μία μεγάλη περιοχή στο κέντρο της Βιέννης, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους δράστες. Οι έρευνες, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων, έχουν επεκταθεί και εκτός της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τον κόσμο να παραμείνει μακριά από το κέντρο της πόλης, ενώ επισήμανε ότι ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα της Αυστρίας και πως τα παιδιά δεν χρειάζεται να πάνε στο σχολείο την Τρίτη.

Οι αρχές στη γειτονική Τσεχία πραγματοποιούν ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία, εν μέσω φόβου ότι οι δράστες θα προσπαθήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.



Πάνοπλοι αστυνομικοί στο κέντρο της Βιέννης (Reuters)

Οπτικό υλικό από την περιοχή που έλαβαν χώρα οι επιθέσεις δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν εξ επαφής πολίτη ο οποίος σωριάζεται ακαριαία στο έδαφος.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίζονται οι αστυνομικοί.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες:

