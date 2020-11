Η φωτογράφιση είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Ατμοσφαιρική, κινηματογραφικού τύπου, θυμίζει αυτές οι οποίες φιλοξενούνται στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του πλανήτη. Ο ιστορικός οίκος Καλογήρου γιόρτασε τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του με αυτή την εξαιρετική καμπάνια, που θυμίζει φιλμς του διεθνούς σινεμά. Τίτλος της «A Family Affair».

Παπούτσια, μπότες, μποτίνια, τσάντες, φάκελοι, ό,τι καλύτερο και πολυτελές για τη γυναίκα και τον άνδρα. Πρωταγωνιστές κορίτσια και αγόρια με ιδιαίτερο στυλ, μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Με κεντρικό σύνθημα «In a house that becomes a home, 130 years of aesthetics, evolve from generation to generation» αποτελεί μια ωδή αφιερωμένη στην εκλεπτυσμένη αισθητική, τη διαχρονική κομψότητα αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις, ξεδιπλώνεται μέσα από ένα οπτικό αριστούργημα. Αποτυπώνει με τρόπο ποιητικό, ατμοσφαιρικό και σύγχρονο τους συμβολισμούς, τους κώδικες αλλά και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ο ιστορικός οίκος. Η φωτογράφιση συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό φιλμάκι σε καλλιτεχνική διεύθυνση του ταλαντούχου Νίκου Υφαντή και σκηνοθεσία του Χρήστου Θεολόγου.

Οι πλέον κομψές γυναίκες και άνδρες που γνωρίζουν καλά τι ακριβώς «παίζει» στο διεθνές fashion world, πληροφορούνται τις νέες ιδέες και τάσεις επιλέγουν τους οίκους που φέρνει κοντά τους η Καλογήρου. Giuseppe Zanotti, Saint Laurent, Casadei Ferragamo, Fendi κ.ά.