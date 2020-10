Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν υπέρ της δίκαιης διανομής στις χώρες της ΕΕ του εμβολίου κατά του κοροναϊού, μόλις είναι διαθέσιμο , ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ .

«Συμφωνήσαμε για να διασφαλιστεί η δίκαιη διανομή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στις συμβάσεις που υπογράφονται από την Επιτροπή και εκείνων που ελπίζουμε ότι θα υπογραφούν τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ΕΕ για τον κοροναϊό.

Η ΕΕ καταδικάζει «τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική, που είναι εντελώς απαράδεκτες» τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών.

Όπως ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ, η ΕΕ προσέφερε την ευκαιρία θετικής ατζέντας στην Τουρκία «όμως η Τουρκία δεν επέλεξε αυτό το μονοπάτι».

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η γερμανίδα καγκελάριος προέκρινε τη λύση των σύντομων «lockdown» για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Politico στις Βρυξέλλες, David M. Herszenhorn, η Ανγκελα Μέρκελ είπε στους ηγέτες ότι ο μόνος τρόπος να «σπάσει» η πανδημία είναι γρήγορα και σύντομα -lockdown. «Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα», φέρεται να είπε, ωστόσο οι πολίτες είναι κουρασμένοι, έπρεπε να δούμε «τα νοσοκομεία να γεμίζουν».

#Merkel (no surprise) w/ most commanding intervention so far during #EUCO videoconf, telling leaders only way to break pandemic is take fast, early action- lockdowns etc "We should have done it earlier" she said but citizens are fatigued, needed to "see hospital beds fill up" 1/

Σύμφωνα με τον Herszenhorn, μεταξύ των ηγετών της ΕΕ γίνεται αρκετή συζήτηση σχετικά με την κόπωση που αισθάνονται οι πολίτες από τον κοροναϊό, την οποία κρίνουν ως σημαντική πρόκληση για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ κουρασμένοι από τον κόσμο που υποφέρει από τον ιό, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Lot of chatter among #EUCO leaders on videoconference about citizens suffering "coronavirus fatigue" as major challenge in battling pandemic. People are just really sick & tired of the world being sick. @POLITICOEurope

Από την πλευρά της, την ανάγκη για «υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη» με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κοροναϊού τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν η οποία συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των 27 κρατών-μελών.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε σε ανάρτησή της στο Twitter: «Απόψε συζητώ την κατάσταση του Covid-19 με τους ηγέτες της ΕΕ. Οι πολίτες ανησυχούν και κουράζονται, δικαίως».

«Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη, για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση αυτού του ιού» προσθέτει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Σαρλ Μισέλ θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν συλλογικά στο ζήτημα των rapid test.

Tonight I am discussing the COVID-19 situation with EU leaders.

People are worried & tired, legitimately.

But we need patience, discipline and solidarity, to slow down the spread of this virus.

The EU is working hard on all aspects of the crisis. pic.twitter.com/FDemb29wHI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020