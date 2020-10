Συνεχίζονται για όγδοη ημέρα οι κινητοποιήσεις στην Πολωνία, με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον νέο νόμο που επιβάλλει απαγόρευση των αμβλώσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη για την πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza, το 59% όσων συμμετείχαν, ανέφεραν ότι διαφωνούν με τον συγκεκριμένο νόμο.

Ωστόσο, η απάντηση του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι η απόφαση δεν μπορεί να ανατραπεί.

Ο Jaroslaw Kaczynski, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας ο οποίος θεωρείται ωστόσο ότι είναι αυτός που κινεί τα νήματα, δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες είναι μια προσπάθεια να «καταστραφεί» η Πολωνία, ενώ προέτρεψε τους ανθρώπους να «υπερασπιστούν» το έθνος καθώς και την Καθολική Εκκλησία.

Protesters in Poland rallied for the seventh day in a row against a ruling by the country's constitutional court that banned virtually all abortions. pic.twitter.com/Cw5AhrSiOX

— DW News (@dwnews) October 30, 2020