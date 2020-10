Η Μαρία, Νο 23 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν η Τυνήσια προηγήθηκε με 1-0 σετ και 3-1 games στο δεύτερο, αλλά δεν τα παράτησε. Η Σάκκαρη γύρισε τον διακόπτη, βρήκε ρυθμό στα χτυπήματά της, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Τυνήσιας και έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή, που της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά της Οστράβα.

Στο 3-1 του δεύτερου σετ η Μαρία πίεσε από την baseline, έβαλε περισσότερη δύναμη στα χτυπήματά της και ανάγκασε την Ονς Τζαμπέρ να ψάξει πόντους μέσω dropshots. Τα λάθη της Τυνήσιας και η αλληλουχία των χτυπημάτων έδωσαν συνεχόμενους πόντους στην Σάκκαρη, που όταν πάτησε γκάζι ήταν απολαυστική.

Μεγάλες άμυνες, winners και υπέροχοι πόντοι, τόσο με δυνατά όσο και με τεχνικά χτυπήματα, την έβαλαν σε ρόλο οδηγού και της έδωσαν τη νίκη. Με 9 σερί games μετέτρεψε το 3-1 του δεύτερου σετ σε 6-3, 4-0 και άφησε την Τυνήσια να σκέφτεται πως έχασε μέσα από τα χέρια της το παιχνίδι.

Αυτός θα είναι ο 9ος ημιτελικός για την Μαρία Σάκκαρη, αλλά και 2ος μέσα στο 2020 μετά από εκείνο στην Αγία Πετρούπολη. Η Ελληνίδα τενίστρια πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της, η οποία θα προκύψει από το παιχνίδι της Αζαρένκα με την Μέρτενς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μαρία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 winners και 14 αβίαστα λάθη, ενώ η Ονς είχε 19-39. Συνολικά, η κορυφαία τενίστρια της χώρας μας κέρδισε 53 πόντους και η Τυνήσια 46, ενώ τα break points της Σάκκαρη ήταν 5/7 και της Ονς 2/5.

Συνολικά, η κορυφαία τενίστρια της χώρας μας κέρδισε 53 πόντους και η Τυνήσια 46, ενώ τα break points της Σάκκαρη ήταν 5/7 και της Ονς 2/5.

Η εικόνα του αγώνα:

Η Ονς Τζαμπέρ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα της Μαρίας. Η Τυνήσια πέτυχε το πρώτο μπρέικ του αγώνα και προηγήθηκε με 4-2. Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να απαντήσει, με την Ονς να παίρνει το πρώτο σετ με 6-3.

Η Αφρικανή ξεκίνησε καλύτερα και στο δεύτερο σετ και κατάφερε να «σπάσει» στο πρώτο game το σερβίς της Μαρίας και να προηγηθεί με 1-0 και λίγο αργότερα με 3-1.

Σε εκείνο το σημείο όμως η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφερε τα πάνω – κάτω. Με σωστή στρατηγική και τον προπονητή της, Τόμι Χιλ, να χειροκροτεί από την κερκίδα, η Μαρία πήρε πέντε σερί games και πήρε το δεύτερο σετ με 6-3.

Στο τρίτο σετ και με την ψυχολογία στα ύψη, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-0 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη – πρόκριση. Το νερό είχε μπει πλέον στο αυλάκι, με την Μαρία στο 5-3 να πετυχαίνει νέο μπρέικ και να κλείνει με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι.

First into the semifinals! 🙌@mariasakkari defeats Jabeur, 3-6, 6-3, 6-1!#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/EWoJvFFElK

— wta (@WTA) October 23, 2020