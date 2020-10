Οι ΗΠΑ υπολογίζουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 45.000 νέα θετικά τεστ Covid-19 κάθε μέρα – αύξηση 8% από την προηγούμενη εβδομάδα και υπερδιπλάσια σε σχέση με τον Ιούνιο, καθώς τα lock-down μειώθηκαν.

Η τελευταία πρόβλεψη των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων αναφέρει ότι οι θάνατοι στις ΗΠΑ από Covid-19 θα μπορούσαν να φτάσουν τους 233.000 έως το τέλος αυτού του μήνα.

Και οι προβλέψεις από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δείχνουν ότι περισσότεροι από 2.900 Αμερικανοί θα μπορούσαν να πεθαίνουν καθημερινά μέχρι τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ Anthony Fauci είπε ότι «ενοχλήθηκε και ανησυχούσε» από τον μέσο αριθμό περιπτώσεων της χώρας.

«Δεν είναι να βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση όταν θέλεις να ξεφύγεις από μία πανδημία», είπε. Και καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος, τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα.

Οι συγκεντρώσεις πιθανότατα θα αρχίσουν να κινούνται σε εσωτερικούς χώρους, όπου ο ιός είναι πιο επιρρεπής στην εξάπλωση.

Και καθώς τα κολέγια καταπολεμούν τα κρούσματα στην πανεπιστημιούπολη, οι φοιτητές που επιστρέφουν σύντομα για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους για τις διακοπές τους, θα μπορούσαν να φέρουν τον ιό μαζί τους.

Επιπλέον, θα συνδυαστεί με τη σεζόν της γρίπης για να δημιουργήσει αυτό που λένε οι ειδικοί κατάσταση «διπλό-demic».

Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει, ανέφεραν αξιωματούχοι υγείας, είναι εμβόλια κατά της γρίπης και ισχυρά μέτρα ασφαλείας όπως μάσκες και κοινωνικές αποστάσεις.

Ο υψηλός μέσος αριθμός υποθέσεων έρχεται παράλληλα με πιο ανησυχητικές τάσεις: μόνο η Αλαμπάμα και η Χαβάη αναφέρουν μείωση των νέων υποθέσεων κατά την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Και σε εθνικό επίπεδο, οι νοσηλείες έχουν αρχίσει να αυξάνονται, με περισσότερους από 34.000 νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με το COVID Tracking Project.

