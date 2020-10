Ξαφνικό πρόβλημα στην Ζαλγκίρις με τον Τζόφρι Λοβέρν, καθώς βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε πως ο Γάλλος σέντερ, Τζόφρι Λοβέρν δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Χίμκι (9/10) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο 29χρονος τέθηκε δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στη Ρωσία και τέθηκε ήδη σε καραντίνα, χωρίς πάντως να έχει κάποιο σύμπτωμα.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός για τους Λιθουανούς βρίσκονται οι Γιάνις Τίμα, Τζόρνταν Μίκι και Εβγκένι Βορόνοφ, οι οποίοι βρέθηκαν κι εκείνοι θετικοί στον κορωνοϊό πριν λίγες μέρες.

Joffrey Lauvergne is not making the trip to Moscow, as his COVID-19 test came back positive. He is not feeling any COVID-19 symptoms and is isolating at home.

