Το World of Difference, ένα πρόγραμμα – θεσμός του Ιδρύματος Vodafone, επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά, με στόχο να προσφέρει το κίνητρο και τα εφόδια σε 10 νέους που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα World of Difference, δίνει σε νέους ηλικίας 18-35 ετών την ευκαιρία να εργαστούν για έξι μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Με αυτό τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά αναφορικά με καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και της συλλογικής δράσης. Το Ίδρυμα Vodafone αναλαμβάνει την κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών για τους 10 νέους που θα επιλεγούν να συμμετέχουν.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για τον 11ο κύκλο του World of Difference ανέφερε: «Μετά από δέκα χρόνια αδιάλειπτης υλοποίησης, το World of Difference αποτελεί πλέον ένα πρόγραμμα – θεσμό που στηρίζει την κοινωνική απασχόληση νέων ανθρώπων και ενισχύει το έργο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας». Οι περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, οι 89 συμμετέχοντες, οι 81 ΜΚΟ και το σχεδόν μισό εκατομμύριο των έμμεσα ωφελούμενων, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του World of Difference κατά την πρώτη δεκαετία υλοποίησής του. «Στο Ίδρυμα Vodafone, ορμώμενοι από την πεποίθηση ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή μας, εισερχόμαστε δυναμικά στη 2η δεκαετία υλοποίησης του World of Difference και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη διαφορά!», τόνισε η κ. Χριστοπούλου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 11ο κύκλο του προγράμματος έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας ηλικίας 18 έως 35 ετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιλέξει τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που επιθυμούν να εργαστούν και να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το έργο που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν κατά την εξάμηνη απασχόλησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone https://www.vodafone.gr/world-of-difference/.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους την πολύτιμη βοήθεια του HIGGS – Higher Incubator Giving Growth & Sustainability. Πρόκειται για έναν οργανισμό που εργάζεται με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις. Στο πλαίσιο του World of Difference, το HIGGS θα προσφέρει τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ στις οποίες θα εργαστούν, γνώσεις και εργαλεία προκειμένου να ενισχύσουν και να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Συνιδρυτής του HIGGS, επεσήμανε σχετικά: «Μέσω μιας σειράς σεμιναρίων και υπηρεσιών συμβουλευτικής πάνω σε θεματικές όπως στρατηγική, ανεύρεση πόρων, πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, marketing, εθελοντισμός αλλά και νομικά και λογιστικά ζητήματα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του project τους, από την ομάδα του HIGGS».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/world-of-difference/ καθώς και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Ιδρύματος Vodafone στο Facebook: https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece