Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε σήμερα να μεταμορφώσει τη Βρετανία αντί να αρκεστεί στο «status quo» μετά την κρίση του κοροναϊού κατασκευάζοντας περισσότερες νέες κατοικίες, βελτιώνοντας την παιδεία, καταπολεμώντας την εγκληματικότητα και ενισχύοντας την πράσινη οικονομία.

Σε μια ομιλία στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος, το οποίο γίνεται όλο και πιο επικριτικό για τον ηγέτη του, ο Τζόνσον παρουσίασε το όραμά του για τη Βρετανία, όπου η βαθιά ριζωμένη ανισότητα αποκαλύφθηκε από την πανδημία της COVID-19.

Χρησιμοποιώντας τη δική του μάχη για να απαλλαγεί από το υπερβάλλον βάρος του που αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα για την COVID-19 ως μεταφορά για τη μεταμόρφωση της Βρετανίας, ο πρωθυπουργός παρέθεσε τους τομείς στους οποίους θέλει να επικεντρωθεί — αυτόν της κατοικίας, της παιδείας, των θέσεων εργασίας, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

We are going to defeat this virus, and transform this country for the better 🇬🇧 #BuildBackBetter pic.twitter.com/XMYzeQ4pd0

Όμως ο Τζόνσον δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τη χρηματοδότηση (των σχεδίων του) και κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν πως η ομιλία του ήταν η «συνήθης » με ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας ή θα θέσει υπό έλεγχο τον αυξανόμενο αριθμό των μολύνσεων από κοροναϊό. Η Βρετανία καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από την COVID-19 στην Ευρώπη.

«Περάσαμε τόση απογοήτευση και δυσκολίες ώστε να αρκεστούμε απλώς σε ένα status quo και να σκεφτούμε ότι η ζωή μπορεί να συνεχιστεί όπως πριν από τη μάστιγα», είπε στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος των Συντηρητικών που φέτος διεξάγεται εικονικά.

«Δεν θα συνεχιστεί όπως πριν, επειδή η Ιστορία μας διδάσκει πως γεγονότα τέτοιου μεγέθους, πόλεμοι, λιμοί, μάστιγες, γεγονότα που επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, όπως αυτός ο ιός, δεν έρχονται και φεύγουν απλώς…. Δεν μπορούμε τώρα να ορίσουμε την αποστολή αυτής της χώρας ως απλώς να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα. Αυτό δεν είναι αρκετό.»

Απαντώντας στους επικριτές που λένε ότι έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας του κοροναϊού στη Βρετανία και ότι παλεύει και ο ίδιος προσωπικά αφού προσβλήθηκε από την COVID-19, ο Τζόνσον είπε πως οι ισχυρισμοί ότι έχει χάσει τη γοητεία του είναι «ανοησίες».

«Του είδους της αντιδραστικής προπαγάνδας που θα περιμέναμε από ανθρώπους που δεν θέλουν αυτή η κυβέρνηση να επιτύχει, που ήθελαν να μας σταματήσουν από το να υλοποιήσουμε το Brexit και όλες τις άλλες υποσχέσεις στο μανιφέστο μας», είπε ο Τζόνσον και πρόσθεσε ότι συνεχίζει τη δίαιτα αφού έχασε 26 λίβρες (περίπου 12 κιλά).

Αφού επικρίθηκε για την υιοθέτηση ενός προβληματικού συστήματος ελέγχων για την COVID-19, δίνοντας στο κοινό οδηγίες που προκαλούσαν σύγχυση και αλλάζοντας κατ΄επανάληψη πολιτική, ο Τζόνσον θέλησε να ανεβάσει το ηθικό των κομματικών μελών, πολλοί από τους οποίους ανησυχούν όλο και περισσότερο, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου οι Συντηρητικοί κέρδισαν μια ηχηρή εκλογική νίκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα, από τον πρώην αντιπρόεδρο των Συντηρητικών Μάικλ Άσκροφτ, οι ερωτηθέντες λένε πως ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ θα ήταν καταλληλότερος πρωθυπουργός από τον Τζόνσον. Η θέση του Τζόνσον μεταξύ των μελών των Συντηρητικών σημειώνει επίσης «βουτιά», σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Στην προσπάθεια να αναστρέψει την πλημμυρίδα, ο Τζόνσον δεσμεύθηκε να μειώσει τη βαριά εγκληματικότητα και να προστατεύσει το δικαστικό σύστημα από «αριστερούς δικηγόρους των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Σπεύδοντας να δώσει τα ‘πράσινα’ διαπιστευτήριά του προτού η Βρετανία φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP26 το επόμενο έτος, ο Τζόνσον υποσχέθηκε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να σημειώσει πρόοδο προς μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 με την κατασκευή πιο πράσινων κτιρίων και επενδύσεις στην αιολική ενέργεια.

We will become the world leader in low cost, clean power generation.

In ten years time, offshore wind will be powering every home in the country. #BuildBackBetter #CPC20 pic.twitter.com/8mkWrQwknX

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 6, 2020