Στροφή 180 μοιρών στην πολιτική του απέναντι στην πανδημία του νέου κοροναϊού φαίνεται πως κάνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που μολύνθηκε από τον ιό.

Μεταξύ άλλων φαίνεται πως αναθεωρεί τα όσα έλεγε για τις μάσκες και με μήνυμα που έστειλε μέσω του του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του, Τζέισον Μίλερ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα και κρατούν αποστάσεις, ώστε να αποφύγουν τις συνέπειες της Covid-19.

Μιλώντας στο NBC, ο Μίλερ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Τσακ Τοντ εάν μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο αφότου εισήχθη στο νοσοκομείο.

«Μίλησα με τον πρόεδρο το Σάββατο το απόγευμα, για περίπου μισή ώρα, και έχει υψηλό ηθικό», είπε αρχικά ο Μίλερ.

«Μάλιστα, ο πρόεδρος μού είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα νικήσει τον κορωναϊό, ότι ως έθνος θα νικήσουμε τον κοροναϊο, και ότι η εκστρατεία μας θα νικήσει τον κοροναϊό. Και μου είπε ότι μόλις βγει από το νοσοκομείο, θα τεθεί ξανά επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας», συμπλήρωσε ο Μίλερ.

«Τον άκουσα αρκετά ζωηρό, αλλά μου είπε και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό», είπε επίσης ο Μίλερ, και εξήγησε: «Και αυτό που είπε ο πρόεδρος ήταν να είμαστε προσεκτικοί, θυμίζοντας στους συμπολίτες μας να πλένουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, αλλά και να βεβαιώνονται ότι εάν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις, να φορούν μάσκα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες της χώρας».

