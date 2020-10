Αναστάτωση φαίνεται πως επικρατεί στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα με κοροναϊό σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο γιατρός του αμερικανού προέδρου δήλωσε πως είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο», ωστόσο λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της ιατρικής ομάδας, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μέντοους, επεσήμανε πως η κατάσταση του προέδρου ήταν «πολύ ανησυχητική», δημιουργώντας απόλυτη σύγχυση.

Πηγές που επικαλείται το CNN τονίζουν ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε ιδιαίτερα όταν είδε απόσπασμα αυτών των δηλώσεων, το οποίο μάλιστα στην αρχή αποδόθηκε σε ανώνυμη διαρροή από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο στη συνέχεια αποδόθηκε από τους New York Times και το Associated Press στον Μαρκ Μέντοους.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, ο αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν ικανοποιημένος με το σχόλιο αυτό.

NEW: Dr. Sean Dooley says Pres. Trump "is in exceptionally good spirits" and told doctors he felt like he "could walk out of here today."

"The president this morning is not on oxygen, not having difficulty breathing or walking around." https://t.co/ogz76xW1yc pic.twitter.com/GsEYC2lXRk

— ABC News (@ABC) October 3, 2020