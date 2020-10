Την πρώτη του ανάρτηση το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο για δεύτερη ημέρα, έχοντας διαγνωστεί με κοροναϊό.

Στο μήνυμά του, το οποίο συνοδεύει με βίντεο υποστηρικτών που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, ευχαριστεί τον κόσμο για την υποστήριξή του.

«Ευχαριστώ πολύ!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI

