Εικόνες χλιδής και πολυτέλειας αντικρίζει όποιος έχει μπει στα άδυτα της προεδρικής σουίτας στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed στο οποίο νοσηλεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει διαγνωστεί με κοροναϊό.

Η σουίτα έξι δωματίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μονάδα εντατικής θεραπείας, κουζίνα, σαλόνι και αίθουσα συνεδριάσεων.

Η κρεβατοκάμαρα στην οποία αναπαύεται ο «πλανητάρχης» διαθέτει και γραφείο όπου ο Ντόλαντ Τραμπ μπορεί εάν θέλει να εργαστεί ενώ δεν λείπει πολυτελής τραπεζαρία με κρυστάλλινο πολυέλαιο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το Walter Reed, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Λευκό Οίκο, είναι παραδοσιακά το νοσοκομείο που περιθάλπει τους προέδρους και τους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Υπερσύγχρονο και με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, περιθάλπει κυρίως στρατιωτικούς και βετεράνους.

