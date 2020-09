Μπαράζ διπλωματικών επαφών και έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις διεξάγονται τις τελευταίες ημέρες με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες, όπου θα τεθεί ζήτημα κυρώσεων στην Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζοζέπ Μπορέλ στο Twitter, συζήτησαν «για την κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το πόσο σημαντική είναι η αποκλιμάκωση, καθώς και τρέχοντα ζητήματα της ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας και ειδικά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο».

I spoke with Turkey FM @MevlutCavusoglu to discuss the crisis in #NagornoKarabakh and the importance of de-escalation, as well as the current issues on the EU-Turkey agenda in particular the situation in the Eastern Mediterranean

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2020