Zapomnieliśmy Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Codzienny charakter stylizacji podkreśla jeszcze jedna ważna rzecz– koszula! Została wykonana z bawełnianej piki. Zapewnia ona bardzo duży komfort i swobodę ruchu. Niestety w żaden sposób koszula taka nie pasuje na bardziej formalne okazje, czy też spotkania biznesowe, jednakże do wersji codziennej jest wręcz stworzona!