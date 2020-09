«Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα και ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του ονόματος, να πάω τους Λέικερς στην θέση που έχουν συνηθίσει να βρίσκονται και αυτό θα ολοκληρωθεί με ένα πρωτάθλημα. Είμαι περήφανος που φοράω την φανέλα με το χρυσό και το μωβ, στόχος να φανούμε αντάξιοι της βαριάς κληρονομιάς των Λέικερς», δήλωσε ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά την τέταρτη νίκη των Λέικερς απέναντι στους Ρόκετς που συνοδεύτηκε από την πρόκριση στους τελικούς της περιφέρειας.

LeBron knows what’s expected when he joins a franchise 🏆 pic.twitter.com/ZHij06l1Nq

— ESPN (@espn) September 13, 2020