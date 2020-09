Στο πλαίσιο της τελευταίας μελέτης του Facebook σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη δημοκρατία, η εταιρεία φαίνεται να πληρώνει τους χρήστες για να αποσυνδεθούν από τα προϊόντα της πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020, σύμφωνα με νέα screenshots που δημοσίευσε η δημοσιογράφος της Washington Post Elizabeth Dwoskin.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I

— Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020