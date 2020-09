Αναμονή τέλος! Ο Λέο Μέσι έβαλε τέλος στη σιωπή και μίλησε! Ο Αργεντινός επισημοποίησε την παραμονή του στην Μπαρτσελόνα, τελειώνοντας ολοκληρωτικά ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο pulga μίλησε για όλη την κατάσταση στο goal.com, βγάζοντας στη φόρα όλα τα «καμώματα» της διοίκησης Μπαρτομέου!

«Δεν ήμουν χαρούμενος. Ζήτησα να αποχωρήσω τώρα αλλά δεν μου το επέτρεψαν. Θα συνεχίσω στην Μπαρτσελόνα καθώς δεν θέλω να οδηγηθώ με την ομάδα στα δικαστήρια. Η διοίκηση Μπαρτομέου είναι καταστροφική.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένα πρότζεκτ στο κλαμπ. Απλώς καλύπτουν τρύπες μόνο όταν εμφανίζεται κάποια. Είχα μιλήσει με τον πρόεδρο από το περασμένο καλοκαίρι και του είχα πει πως θα έφευγα. Δεν θα πήγαινα ποτέ στα δικαστήρια με την ομάδα της καρδιάς μου.

Όταν ενημέρωσα την οικογένεια μου πως ήθελα να αποχωρήσω, ήταν πραγματικά δραματικό το κλίμα. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου κλαίγανε.

Ωστόσο βλέπω μπροστά. Θέλω να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Να κερδίζω τα μεγαλύτερα τρόπαια. Τουλάχιστον να παίζω σε μία ανταγωνιστική ομάδα και να μην πέφτω με κατεβασμένα τα χέρια όπως στην Ρώμη, στο Λίβερπουλ και στη Λισαβόνα.

Ήμουν σίγουρος πως είχα τη δυνατότητα να φύγω ως ελεύθερος, ενώ ο πρόεδρος μου είχε πει πως θα μου έδινε το ελεύθερο να αποφασίσω μόνος.

Τώρα πατάνε στο ότι δεν τους ενημέρωσα πριν από τις 10 Ιουνίου, ενώ τότε παλεύαμε για την La Liga, εν μέσω της τραγικής κατάστασης της πανδημίας.

Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζω στο κλαμπ. Ο πρόεδρος μου είπε πως ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να φύγω, ήταν τα 700 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας», ανέφερε ο Λέο Μέσι στο goal.com, σε μία από τις μεγαλύτερες συνεντεύξεις στην ιστορία του αθλήματος.

