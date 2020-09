Τηλεφωνική επικοινωνία με την Άνγκελα Μέρκελ είχε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μία νέα διπλωματική προσπάθεια της Γερμανίας να πέσουν οι τόνοι στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τούρκος πρόεδρος κράτησε ιδιαίτερα σκληρή στάση στο τηλεφώνημα που είχε με την γερμανίδα καγκελάριο. Σύμφωνα, δε, με τα τουρκικά ΜΜΕ ο τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για εγωιστική και άδικη συμπεριφορά της Ελλάδας, που υποστηρίζεται από κάποιες χώρες.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένες χώρες υποστηρίζουν την εγωιστική, άδικη στάση της Ελλάδας» είπε -σύμφωνα με το Anadolu- στη Μέρκελ ο Ερντογάν.

It is unacceptable that some countries support #Greece's selfish, unfair attitude, President #Erdogan tells #Germany's #Merkel pic.twitter.com/HIP30Olwxl

